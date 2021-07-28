الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدولار الأمريكى ارتفاعا بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-7-2021 أمام الجنيه المصرى، ليرتفع بمقدار "قرش واحد" فى بنوك "الأهلي المصرى والاسكندرية والبنك التجارى الدولى "cib" وبنك مصر" ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا خلال التعاملات الصباحية بـ 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع.

 

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وسجل أيضا ارتفاعا فى بنكى التجارى الدولى "cib"لـ سعر 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وذلك مقارنه بالتعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا بـ 15.62 جنيه.

 

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا بـ 15.63 جنيه.

 

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا بـ 15.73 جنيه.

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا بـ 15.64 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا بـ 15.74 جنيه.

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سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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