شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل مواد النظام الأساسى لطوكيو مارين مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1007 لسنة 2021، بشأن تعديل المواد أرقام (4،7، 26) من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل.

ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 165 الصادر اليوم الأربعاء على:

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس (من خلال شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس فاينانس المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي) وشركة جي بي أوتو (من خلال شركتها التابعة جي بي كابيتال التابعة في قطاع التمويل غير المصرفي)، أعلنت في شهر أغسطس من العام الماضي، إتمام اتفاقية شراء نهائية لحصة 75% من شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

جدير بالذكر أن سوق التأمين في مصر يحظى بفرص ومقومات هائلة للنمو في ضوء جهود الحكومة المصرية لتعزيز رقعة الشمول المالي بوتيرة سريعة واستحداث القواعد التنظيمية التي تركز على تنمية سوق التأمين، وتعتزم المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو توظيف خبراتهم المتنامية بهذا المجال الواعد في تعظيم القيمة من أنشطتهم وإحداث نقلة نوعية بقطاع التامين بما يتماشى مع التقديرات المتوقعة لنمو الأسواق الناشئة.