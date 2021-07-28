شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول الدولار الأمريكي للارتفاع بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بعد تراجعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تعزيز بعض التجار مراكز شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،والرهان أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ،سوف يقدم أدلة جديدة حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.60 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.45 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.40 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.31 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تنشط فى الوقت الحالي ، عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،مع رهان بعض التجار على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ،سوف يقدم أدلة جديدة حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، و يتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

التوقعات تشير إلى الإبقاء على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير، لكن تتجه الأنظار إلى بيان الاجتماع وتصريحات جيروم باول ،لما سوف تتضمنه من تلميحات جديدة تخص مستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة.

يقول الخبراء إن التلميحات إلى نهاية أسرع للدعم غير العادي للاقتصاد الأمريكي سوف يعزز احتمالات رفع الفائدة الأمريكية وهو ما سوف يصب فى صالح العملة الخضراء ،حدوث غير ذلك والتأكيد على كون تزايد الضغوط التضخمية تعد مؤقتة ،سوف توسع العملة الأمريكية خسائرها الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.