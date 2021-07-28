شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 3 جلسات و"باركليز" يقفز بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تحسن معنويات المستثمرين ، فى ظل توالي إفصاح كبرى البنوك والشركات عن نتائج أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الثاني ، وقفز سهم بنك باركليز بأكثر من 4% بعد تحقيق أرباح قوية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوى القياسي الجديد عند 461.75 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.2% ، مع انحسار المخاوف حيال انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

ارتفع سهم "باركليز" بأكثر من 4% ، بعدما أعلن البنك الانجليزي أرباح فاقت التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،ليتصدر قائمة البنوك الرابحة فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من المستوي القياسي الجديد عند 4,422.73 نقطة.

يختتم فى وقت لاحق اليوم البنك الفيدرالي الاتحادي اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،وسط توقعات كاملة بالإبقاء على أدواته دون أي تغيير يذكر ، لكن من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.25%.