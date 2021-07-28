شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق 1,800$ قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، والتماسك فوق 1,800$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,807.38$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,798.23$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,797.97$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,789.68$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل عزوف المستثمرين عن شراء العملة الأمريكية ، انتظارا لما سوف يسفر عنه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، و يتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

التوقعات تشير إلى الإبقاء على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير، لكن تتجه الأنظار إلى بيان الاجتماع ومؤتمر جيروم باول ،لما سوف يتضمنه من تلميحات جديدة تخص مستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة.

يقول الخبراء إن التلميحات إلى نهاية أسرع للدعم غير العادي للاقتصاد الأمريكي سوف يعزز احتمالات رفع الفائدة الأمريكية وهو ما سوف يصب فى صالح العملة الخضراء ،حدوث غير ذلك والتأكيد على كون تزايد الضغوط التضخمية تعد مؤقتة ،سوف توسع العملة الأمريكية خسائرها الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,025.64 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 أيار/مايو الماضي.