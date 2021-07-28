شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يُنفذ اتفاقية تحوط مع مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الخبير المالية"، مدير مدير صندوق الخبير ريت، عن تنفيذ "اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية" مع مصرف الراجحي، وذلك لتثبيت هامش ربح التسهيلات المستخدمة في "الطرح الإضافي الأول" وقدرها 397.5 مليون ريال سعودي بنسبة ثابتة وقدرها 4.44%.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه قد تم تنفيذ الاتفاقية لحماية الصندوق من تقلبات هامش الربح خلال فترة استحقاق هذه التسهيلات ابتداءً من 1 سبتمبر 2021 حتى 7 سبتمبر 2025.

وكان الصندوق قد وقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي بقيمة مليار ريال وبأجل استحقاق خمسة أعوام لأي تسهيلات مستخدمة.

وأشار الخبير إلى أنه قد تم استخدام مبلغ إجمالي وقدره 737.5 مليون ريال من هذه التسهيلات، بواقع 340 مليون ريال وذلك للطرح الأولي للصندوق "الطرح الأولي"، و397.5 مليون ريال وذلك للطرح الإضافي "الأول" للصندوق "الطرح الإضافي الأول".

يُذكر أن إدارة الصندوق قد وافقت، خلال يوليو الجاري، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال الاستحواذ على 3 عقارات بقيمة إجمالية 1.53 مليار ريال.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أن المجمعات الثلاثة تضم (مركزا تجاريا في مدينة الرياض، ومركزا تجاريا في مدينة جدة، ومجمعا سكنيا في مدينة الخبر).