شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستعد بمهاجمة مقاومة محورية - تحليل – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 1.11 نقطة ليستقر السهم على سعر 230.36 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 233.90، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 233.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 247.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد