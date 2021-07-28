شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد وسط توقعات سلبية – تحليل – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.08 نقطة ليستقر على سعر 28.40 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 28.90، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 26.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط