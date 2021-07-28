شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.01% بما يعادل -0.02 نقطة ليستقر على سعر 142.75 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 143.00، ليتأكد لنا تخلص السهم من ضغطه السلبي ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 148.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه