شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 172.70، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.46% ليكسب السهم نحو 79 سنت ويستقر على سعر 172.66 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 172.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 179.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد