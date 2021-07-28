شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يعاني من الضغط السلبية – تحليل – 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أعلن عنها السهم إثر كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.13% ليخسر السهم نحو 20 سنت ويستقر في نهاية التداولات على سعر 151.45 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي لتداولاته المستمرة دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 157.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 146.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط