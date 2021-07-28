الحجز 8 أغسطس.. طرح وحدات جاهزة التسليم وآخرى خلال 36 شهر ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدأ يوم الأحد 8 أغسطس المقبل، حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%.

وتطرح الوحدات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2"، وتشمل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا) بجميع محافظات الجمهورية.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري:

أولا: محدودو الدخل

- بالنسبة لمحدودي الدخل يتراوح متوسط الدخل بين 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للأسرة.

- تصل قيمة الوحدة إلى 350 ألف جنيه

- يسدد 10% من قيمة الوحدة مقدما

ثانيا: متوسطي الدخل

- بالنسبة لمتوسطي الدخل، يتراوح الدخل بين 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

- تتراوح قيمة الوحدة السكنية بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

- يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

-أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون، فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ويشترط أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

خطوات التقديم لحجز شقة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي

1-يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

2- بعد شراء كراسة الشروط يتم سداد جدية الحجز والتي تصل إلى 15 ألف جنيه.

3-بعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة.

4-وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

5- لو كان التسليم فوريا، سيتم البدء في الخطوات التالية من التخصيص، والتي تبدأ من الاستعلام الميداني، ثم الاستعلام الائتماني، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تختلف من حاجز لآخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الاجتماعي.

6- في حالة التسليم بعد 3 سنوات، يتم سداد أقساط ربع سنوية.