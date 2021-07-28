شكرا لقرائتكم خبر عن "بترورابغ" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 16.2% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 1.422 مليار ريال تمثل 16.23% من رأس مال الشركة البالغ 8.760 مليار ريال، كما في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة هي التشغيل المستقر مع تحسن ظروف السوق والانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021، مُسجلة صافي أرباح بلغ 717 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا.

وارتفعت الإيرادات إلى 11.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 3.2 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.