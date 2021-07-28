شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُعلن عن التوسعات الرأسمالية خلال النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن قيامها خلال النصف الاول من عام 2021، بتنفيذ خطة التوسعات الراسمالية من خلال تشغيل وشراء الأصول التى تحقق خطتها والتى تم تمويلها ذاتيا من نقدية الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بتشغيلها خط انتاج الاغطية البلاستيكية الجديد بملحقات والتى بلغت تكلفته 7.093 مليون ريال.

كذلك قامت الشركة بشراء أرض بتكلفة 4.314 مليون ريال ضمن خطة توسعات الشركة فى أنشتطها الصناعية والذى تقدر تكلفة بناءه 5.700 مليون ريال، ومتوقع تشغيله خلال الربع الاول من عام 2022.

وبحسب البيان، ستبلغ قيمة هذه التوسعات الرأسمالية نحو 17.107 مليون ريال، بتمويل ذاتى من نقدية الشركة ضمن خطة الشركة لتمويل التوسعات الراسمالية من نقدية الشركة.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع المبيعات، انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 36.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 19.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.