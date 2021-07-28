شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي للاستثمار ترتفع 10% بالربع الثاني 2021 بعد الزيادة في إجمالي دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك السعودي للإستثمار، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 9.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 287.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 262.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات إلى 588.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 609.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وعلى النحو ذاته، حققت البنك صافي أرباح بلغ 501.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 413 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

ويُشار إلى أن البنك حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 151 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، و رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، قابله ارتفاع في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.