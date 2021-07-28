شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الخيوط الجراحية التعويضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الخيوط الجراحية التعويضية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت استوقفت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب الذى يحمل جنسية أوروبية أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة .

وعند سؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبة مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك والذي تلاحظ وجود كثافات متراصة وسط الملابس بالحقائب .

وبالعرض على عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف السيد موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 180 عبوة خيوط جراحية تعويضية تستخدم في عمليات الطب الرياضي والرباط الصليبي داخل حقائبه .

قرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 88 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .