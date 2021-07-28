شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر حديد التسليح يتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تراوحت بين 800-890 جنيها للطن سعر المصنع، وسعر للمستهلك بين 850-930 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى أن سعر الأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350-2450 جنيها للطن، وسجل سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب.