شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 28-7-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر حديد التسليح يتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت الأسود تراوحت بين 800-890 جنيها للطن سعر المصنع، وسعر للمستهلك بين 850-930 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى أن سعر الأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350-2450 جنيها للطن، وسجل سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب.