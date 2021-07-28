شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الملوخية بين 2.5-5.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28-7-2021 في سوق الجملة بأكتوبر، حيث سجلت الملوخية 2- 5.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13 جنيهات للكيلو، الفاصوليا 7-17جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات.

وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار البطاطس الجملة لتتراوح بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.