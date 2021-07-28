شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الأفريقية ونتعاون في المشروعات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء استعرض المهندس طارق الملا قصص النجاح التي تحققت مؤخرا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين.
ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة التمويل الافريقية تطلعها لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع مصر بما يفتح افاقاً جديدة لأعمال المؤسسة خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين لافتاً إلى أن مصر قدمت نموذجاً رائداً في تطوير صناعة البترول والغاز، مؤكدا اهتمام المؤسسة بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصرى.
وخلال استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها ، اثنى وفد مؤسسة التمويل الافريقية على مشروع سونكر لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وحضر اللقاء كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر والمهندس محمود نظيم مستشار العضو المنتدب لشركة سونكر.