شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-7-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت الدواجن البيضاء 22-23 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سجل سعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض في المزرعة 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

الجدير بالذكر أن قطاع الدواجن يعمل به أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة.