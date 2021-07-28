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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-7-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت الدواجن البيضاء  22-23 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سجل سعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو. 

 

واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها.  

 

وسجلت كرتونة البيض في المزرعة 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

الجدير بالذكر أن قطاع الدواجن يعمل به  أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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