شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وارتفع أيضا سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.
فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.43 للشراء، 18.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.43 للشراء، 18.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.65 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.