شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وارتفع أيضا سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.43 للشراء، 18.59 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع.