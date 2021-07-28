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6.1 % إنخفاض فى قيمة واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020

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القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء نشرة "العلاقات الأقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية" وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى 2019 ، 2020. 

 

وكانت من أهم المؤشرات بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة 4693.5 مليون دولار عام 2020 وتمثل 6.7 % مــن واردات مصـــر مــن العالــم مقابـــل 4999.5 مليـون دولار عــام 2019 بنسبـة إنخفـاض قدره 6.1 %.

 

وجاءت الواردات من حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 % من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019  بنسبه زيادة قدرها 33.2 %.

 

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة 1622.7 مليـون دولار عـام 2020 وتمثـل 5.9 % من صادرات مصـر للعالـم  مقابل  2205.0 مليـون دولار  عــام 2019 بنسبــة إنخفــاض قــدره 26.4 ٪، وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبــة الأولــى بنسبـة 50.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايــات المتحــدة الأمريكية حيث بلغت 812.3 مليون دولار عام  2020 مقابل 949.0 مليون دولار عام 2019  بنسبة إنخفاض قدره 14.0 ٪.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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