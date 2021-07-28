شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13294 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4201 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2690 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3084 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي 3.02 مليون سهم، 145 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 7.4 مليون سهم، 33 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، رواد السياحة-رواد، 10 آلاف سهم، 13975 سهم، 23231 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات 14980 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 89355 سهم.

وأعلنت شركة رواد السياحة-رواد، بيع المساهم شركة مصر القابضة للتأمين عدد 132.7 ألف سهم لتنخفض نسبة مساهمته من 6.18% إلى 5.414% بسعر 51.804 جنيه بإجمالي 6.9 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، فتح المظاريف الفنية لمناقصة تقديم عروض لإعداد دراسة جدوى بنكية (فنية-تسويقية-مالية) لإنشاء مصنع جديد لأدوات المائدة (البورسلين) لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة طبقًا لدراسة السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية لإنتاج الكمية المطلوبة والمقبولة، وتم التقدم بثلاث عروض من شركة وتحالفين على أن تبدأ لجنة البت الفنية عملها لتقيم العروض طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

في سياق منفصل أعلنت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، تحقيق إيرادات بلغت 142 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 202.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 70%، وارتفع صافي الخسائر إلى 54.2 مليون جنيه مقارنة مع 34.4 مليون جنيه بنسبة نمو 158%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تحقيق إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 8.14%، وانخفض صافي الربح إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.79%.

فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بمنح المجموعة المرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية مهلة 3 أشهر للتخلص من النسبة المتجاوزة لثلث رأس المال والبالغة نحو 8.58% من أسهم الشركة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.