شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 74.70، ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار اختراق مستوى 74.85 لتسهيل مهمة السعر بالتوجه نحو أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 76.00 ثم 77.80، في حين يتطلب تحقيقها الثبات فوق 74.70 والأهم فوق 74.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.50 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد