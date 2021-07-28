شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية الآن ليقترب من مستوى 1797.00، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة وزيارة مستوى 1770.00 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1825.15 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط