شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثالث على التوالي والأنظار على قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف ، بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن شراء العملة الأمريكية ، انتظارا لقرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أضاف اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1830$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1816 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1801$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف عند 1.1752 $.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل عزوف المستثمرين عن شراء العملة الأمريكية ، انتظارا لما سوف يسفر عنه الاجتماع الدوري الممتد منذ الأمس لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

التوقعات تشير إلى الإبقاء على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير ، لكن تتجه الأنظار إلى بيان الاجتماع ،لما سوف يتضمنه من تلميحات جديدة تخص مستقبل شراء السندات و أسعار الفائدة.

يقول الخبراء إن التلميحات إلى نهاية أسرع للدعم غير العادي للاقتصاد الأمريكي سوف يعزز احتمالات رفع الفائدة الأمريكية وهو ما سوف يصب فى صالح العملة الخضراء ، حدوث غير ذلك والتأكيد على كون تزايد الضغوط التضخمية تعد مؤقتة ،سوف توسع العملة الأمريكية خسائرها الحالية مقابل سلة من العملات العالمية.