شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره اليوم الأربعاء 28-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلي وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، وسجل أيضا ثباتا فى بنكى التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، أما عن بنك الاسكندرية ثبت سعره عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.