شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. تغيرات جذرية متوقعة فى المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المتداولون على الذهب والعملات عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 لعل أبرزها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبيانات أخري تخص التضخم في استراليا وكندا مما يجعل اليوم الأربعاء أهم يوم للتداول على الذهب والعملات هذا الأسبوع، وتترقب أسواق المعادن تغيرات كبيرة.

وينتظر سوق الذهب العالمي اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 عدد من الأحداث أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي ومؤشر أسعار المستهلكين الكندي ومخزونات النفط الخام الأمريكية وبيان وقرار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب يرتبط بحركة الاقتصاد العالمي واسعار الفائدة والتقارير والبيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم في الاقتصاديات الكبري واسعار النفط وتقارير أداء الاقتصاديات والوظائف الأمريكية وطلبات الإعانة الأمريكية.

ويترقب الجميع نتائج هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية وذلك لمعرفة توجهات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الذهب انهار وخسر قرابة 100 دولار منتصف الشهر الماضي بسبب تلميح برفع سعر الفائدة مرتين بحلول عام 2023.

الإعلان عن أية تحريك في أسعار الفائدة أو الدولار أو عائد السندات سيؤدي إلى تغيرات كبيرة في اسعار الذهب عالمياً ومن ثم في السوق المحلي بمصر

أسعار الذهب اليوم في مصر لا تزال تتحرك بقناة سعرية بين 788 إلي 795 جنيها للجرام من عيار 21 ويتحرك الذهب العالمي بين 1800 إلي 1815 دولار للأونصة.