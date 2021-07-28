شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأدنى لها في شهرين متغاضية عن ارتفع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود حام نيمكس للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من أيار/مايو وارتداد عقود خام برنت للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ اليوم ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 15 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 23 من تموز/يوليو والذي قد يظهر عجز 2.6 مليون برميل مقابل فائض 2.1 مليون برميل وذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آيلول/سبتمبر القادم 0.25% لتتداول عند مستويات 72.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.90$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.65$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.25% لتتداول عند 74.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 74.66$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 74.48$ للبرميل، بينما ارتفعت مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.47 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.56، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 88.0$ مليار مقابل ما قيمته 88.1$ مليار في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون الذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب الأسواق حيال جائحة كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير أفادت مطلع هذا الأسبوع بأن أعداد المصابين بالفيروس التاجي في الصين قد بلغت أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير، كما أعلنت وكالة يونهاب المحلية في كوريا الجنوبية الاثنين الماضي بأنه سيتم تطبيق ثاني أعلى مستوى من القيود للحائجة على المناطق غير العواصم اعتباراً من الثلاثاء.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:54 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 194.61 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,170,155 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 3,696 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 منصات إلى 387 منصة، لتعكس رابع ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، وأطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أيار/مايو، كما تعكس أيضا أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020.