شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الاقتصاد السعودية: إعلانات قطاع البتروكيماويات ذات تأثير قوي على أداء المؤشر العام للسوق المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، أن الأرقام التي سجلها قطاع البتروكيماويات المدرج بالسوق السعودي في الربع الثاني من 2021 من الصعب تسجيلها في الفترة المقبلة.

وأضاف أن السوق المالية السعودية، شهدت إعلانات قوية لنتائج شركات قطاع البتروكيماويات ذي التأثير القوي على المؤشر، وبشكل يضع نوعا من الضغوط على التوقعات المستقبلية بعد مرحلة الربع الثاني الذي شهد أسعارا ممتازة لمنتجات هذه الشركات، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبر أن من الصعب تحقيق أعلى من هذه النتائج الإيجابية، في الفترة المتبقية من العام، الحالي، ذلك بسبب أن العرض يتحرك من منتجات البتروكيماويات، فتزيد العروض ثم تواجه الشركات ضغوطا كبيرة.

وحول أداء السوق بوجه عام، قال بن غيث إنه "برغم تراجع قيمة التداول اليومية، إلا أن السوق فيه زخم مرتفع، وربما يتراجع تقييم مكرر الربحية من 35 إلى 26 مرة مع تضمين نتائج الأرباع الأخيرة من العام الحالي، وبنظرة متفائلة وتستثني بعض الشركات ربما نصل إلى مكرر 21 مرة بموجب التحليل للبيانات".

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الثلاثاء، مرتفعا 0.17% ليكسب 18.80 نقطة، ويقفل عند مستوى 10916.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبالنسبة لرفع تصنيف البنوك السعودية، قال وليد بن غيث إن تصنيف البنوك مرتبط كثيرا بتصنيف الدولة وميزانيتها وأدائها إضافة إلى تماسك أسعار النفط، بعد ضغوط تعرض لها النفط قبل عطلة عيد الأضحى، فكل هذا أعطى ارتياحا لأداء البنوك في المملكة.

وبالأمس، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تأكيد تصنيفها الائتماني لـ6 بنوك سعودية عند +BBB مع تعديل نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. يذكر أن قائمة البنوك شملت كلاً من: البنك العربي الوطني والسعودي الفرنسي ومصرف الإنماء وبنك الاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي.