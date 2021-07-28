شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الملك عبدالله أسرع الموانئ البحرية نمواً بالشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصل ميناء الملك عبدالله على لقب أسرع الموانئ البحرية نمواً في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2021، متقدما بأربعة مراكز، ليحتل المرتبة 83 ضمن قائمة ألفالاينر لأكبر 100 ميناء حاويات في العالم في عام 2020، مقارنة بالمرتبة 87 في العام السابق.

ورفع الميناء طاقته الإنتاجية بشكل كبير ليحتل المرتبة الأولى إقليمياً خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت 693.700 حاوية قياسية بزيادة قدرها 44.2%، مقارنة بـ 481.100 حاوية قياسية في الربع الأول من عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح ميناء الملك عبدالله العام قبل الماضي في رابغ على ساحل البحر الأحمر الذي يعد ثاني أكبر موانئ الحاويات في السعودية.

ومن المتوقع أن يضيف 500 مليار ريال أخرى لطاقة الميناء الاستيعابية في 2030.

ومن المتوقع أن يوفر الميناء 20 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي.

ويقع ميناء الملك عبد الله في منتصف الساحل الغربي على البحر الأحمر داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على بعد 90 كيلو مترا إلى الشمال من جدة، ثاني أكبر مدن المملكة.ويشكل ميناء الملك عبد الله عنصرا أساسيا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للوكالة.

ويمتاز ميناء الملك عبد الله بموقع استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.