شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعمر لأنظمة المعلومات: 36% زيادة بالعقود الجديدة خلال النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، أن الشركة شهدت تحسناً كبيراً في كمية العقود الجديدة بزيادة 36% بالنصف الأول من 2021، مقارنة بالعقود الموقعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بعض المنتجات والخدمات هوامش ربحيتها أعلى من الأخرى بسبب طبيعة العمل، وتؤثر الهوامش مجمعة على نسبة الربحية.

ولفت زياد مرتجى إلى إطلاق العديد من المبادرات مؤخراً، منها إطلاق العيادات الافتراضية ومراكز البيانات الضخمة، وسوف تبدأ عوائد تلك المبادرات في الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضح أن تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى ارتباط دورة حساب الدخل من عقود العملاء الاستراتيجيين في المملكة بتوقيتات معينة لتسليم الإيرادات، لافتا إلى أن الشركة تقدم منظومة متكاملة من الخدمات، وكل عنصر من تلك الخدمات له وقت معين في تسليم إيراداتها.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 57.2% على أساس سنوي إلى 10.43 مليون ريال، من 24.41 مليون ريال بالربع الثاني من 2020.

وكان مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 25 مليون ريال.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق مؤخرا أيضا على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن (ام اي اس) حققت صافي أرباح بلغ 16 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض إيرادات المبيعات انخفاضا طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام السابق 2020، حيث سجلت المعمر انخفاضا في الايرادات من العقود بلغ 2% على الرغم من الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة من الأعوام السابقة.