شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يكشف: 38.3 ألف فدان إجمالى مساحة المحصول للأراضى المستصلحة عام 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع لعام 2020، حيث وصلت إلى 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل "الخليج 365 على نسخة منها"، توزيع مساحة الأراضي المستصلحة موزعة طبقا لجهات الاستصلاح والتوزيع النسبي لها عام 2019/2020، حيث استحوذت شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألف و334 فدان بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية، يليها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحازت على ألفي فدان بنسبة 2.5%، والجمعيات التعاونية بنحو 1750 فدان بنسبة 2.1%، فيما لم يسجل قطاع استصلاح الأراضي أية حيازة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعى منصة "أجرى مصر" كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.

واستغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعى بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة.