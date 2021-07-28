شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يميل نحو السلبية- تحليل - 28-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا ضمن المسار الجانبي والموضح بالرسم المرفق, إلا أن استمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي باستقراره حاليا قرب 130.40 وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك يدعونا يزيد من فرص تشكيله لموجات هابطة جديدة لنتوقع تقديمه بذلك لضغط قوي على الدعم المستقر عند 128.80 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.40 و 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط