شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد فوق المتوسط-تحليل - 28-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لإغلاقات إيجابية باستقراره فوق محور المتوسط المتحرك 55 المتمثل حاليا بمستوى 151.20 ليدعم بذلك فرص تجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف قريبا مستوى 153.90 و 154.40 على التوالي.

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تشكيل السعر قريبا لاندفاع صاعد ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 153.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد