شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر البلاتين– تحليل - 28-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة متأثرا بثبات الدعم المستقر عند 1035.00, لكن الثبات العام ضمن المسار الهابط والقائم على الارتكاز دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1152.00, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, ليسهل ذلك مهمة تحقيق كسر الدعم الحالي والوصول نحو محطات سلبية جديدة قد تبدأ من 980.00 و 945.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1080.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط