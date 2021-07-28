شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط أنفاسه– تحليل- 28-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر النحاس أي هدف إيجابي جديد محاولا التقاط أنفاسه ليستقر بذلك دون مستوى 4.6300 والذي يشكل حاليا حاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة.

نذكر بأن تمركز السعر المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 4.4200 لمستوى دعم إضافي, فإن ذلك يدعونا لانتظار تفاعل السعر مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتحقيقه لاختراق الحاجز الحالي وتسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 4.7200 و 4.8600 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4800 و 4.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق