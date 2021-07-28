شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في قرابة أربعة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الألماني أكبر ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1817 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1816، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1828، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.1812.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 0.9 مقابل انكماش بما قيمته 0.3 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.7% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.6% مقابل 11.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 88.0$ مليار مقابل ما قيمته 88.1$ مليار في أيار/مايو، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون الذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة.