شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 21 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير وعكست آنذاك الأدنى لها منذ الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 15 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا وبالأخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.57% لتتداول حالياً عند 1,059.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,053.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,054.00$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.49 مقارنة بالافتتاحية عند 92.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 88.0$ مليار مقابل ما قيمته 88.1$ مليار في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون الذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب الأسواق حيال جائحة كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير أفادت مطلع هذا الأسبوع بأن أعداد المصابين بالفيروس التاجي في الصين قد بلغت أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير، كما أعلنت وكالة يونهاب المحلية في كوريا الجنوبية الاثنين الماضي بأنه سيتم تطبيق ثاني أعلى مستوى من القيود للحائجة على المناطق غير العواصم اعتباراً من الثلاثاء.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:54 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 194.61 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,170,155 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 3,696 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.