شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لـ"أرامكو السعودية" إلى "مستقرة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني على التصنيف الإئتماني لشركة أرامكو السعودية بدون تغيير عند A، مع تعديل النظرة المستقبلية لهذا التصنيف القوي من سلبية إلى مستقرة، بحسب موقع قناة العربية.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت في وقت سابق بأنها ستكشف عن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.

الجدير بالذكر أن أرامكو كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول 2021 مقابل أرباح بلغت 62.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 272.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 225.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021، بواقع 0.3518 ريال سعودي للسهم.

وأكد النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ، أن الشركة ستبقى ملتزمة بتوزيع نصيب مساهمي الأقلية من توزيعات الأرباح بواقع 75 مليار دولار سنويا، موضحاً أن أرامكو ستحافظ على التدفقات النقدية الحرة لخدمة توزيعات الأرباح.