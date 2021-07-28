شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصل لأقرب محطة غاز أو بنزين أو شحن كهربائى لك لتموين سيارتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تفعيل وزارة البترول لتطبيقها الإلكترونى "Mop stations"، يستطيع هذا التطبيق تعريفك بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعي أول البنزين بأنواعه الثلاثة " 80، 92 ، 95 " والسولار والشحن الكهربائى وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا التطبيق الإلكتروني والتي كانت كالتالي ..

1- التعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات.

2- يتضمن مواقع محطات التموين لمختلف أنواع الوقود.

3- يتم تحميلة علي على جميع أجهزة الهواتف الذكية .

4- يتيح لمستخدميه تحديد مواقع اقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه، سواء الغاز الطبيعى او البنزين بأنواعه الثلاثة " 80، 92 ، 95 " والسولار والشحن الكهربائى.

5- ومن ثم يقوم التطبيق بتحديد مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم .