شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم المحوري – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك انخفاض إضافي ليختبر مستوى 0.9135 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي تستهدف اختبار مستوى 0.9200 مبدئياً.

وبالتالي، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى قائماً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9135 سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض ليتجه نحو 0.9060 كمحطة سلبية أولى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد