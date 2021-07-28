شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7375 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7300 ثم 0.7230 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7375 سيدفع السعر لاختبار مستوى 0.7430 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط