شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع جديد ويحاول تخطي مستوى المقاومة الذي يظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تبدأ عند 76.00 وتمتد إلى 77.80.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 74.70 ثم 74.00 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.50 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد