شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً جديداً لمستوى 71.05 وارتد صعوداً من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 73.30 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 71.05 سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.05 والمقاومة 73.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد