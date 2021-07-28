شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 24.95 ليستقر دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 23.75 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات دون 24.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.20 والمقاومة 25.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط