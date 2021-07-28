شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه المتوسط المتحرك – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب عند المتوسط المتحرك 50 ويجري محاولات لاختراقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الانخفاض مجدداً للضغط على مستوى 1797.00 ومحاولة كسره لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1770.00 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط