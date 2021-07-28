الاقتصاد

الذهب يواجه المتوسط المتحرك – تحليل - 28-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب عند المتوسط المتحرك 50 ويجري محاولات لاختراقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الانخفاض مجدداً للضغط على مستوى 1797.00 ومحاولة كسره لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1770.00 كهدف سلبي تالي.

 

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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