شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ويحاول الابتعاد عن دعم القناة الصاعدة، لكنه يواجه ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مما يجعلنا نفضّل الاستمرار في حياديتنا نظراً للتعارض بين العوامل الفنية.

يحتاج السعر لاختراق المقاومة 1.2620 أو كسر الدعم 1.2500 لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيقود السعر لمواصلة الارتفاع ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة للتوجه نحو 1.2805 مبدئياً، بينما يمثّل كسر الدعم مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1.2410 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي