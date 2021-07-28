شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ضمن مسار هابط – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الين ضغط سلبي إضافي ليكسر مستوى 110.00 ويستقر دونه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 109.22 مبدئياً.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 108.60 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 110.40 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط