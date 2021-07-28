شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 28-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً قوياً لمقاومة القناة الهابطة واستقر فوقها، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، حيث يقترب من هدفنا التالي المنتظر عند 1.3910، ونتوقع تخطي هذا المستوى لزيارة حاجز 1.4000 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد